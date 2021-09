[아시아경제 이창환 기자] 5일 오후 6시38분께 서울 종로구 공평동 종로타워 지하 식당가에 연기가 들어차 손님과 직원 등 31명이 대피했다.

신고를 접수한 소방당국은 차량 21대와 인원 70명을 투입했으나 화재를 발견하지는 못했으며 부상자는 없는 것으로 알려졌다.

경찰과 소방당국은 지하 1층 공조실 기계 과열로 연기가 난 것으로 보고 정확한 경위를 파악 중이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr