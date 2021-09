"유행 안정화되면...10월부터 일상 가깝게 거리두기 조정"(상보)

[아시아경제 이창환 기자] 정부가 앞으로 한달간 국내 코로나19 유행 상황이 통제 가능한 수준이 되면 내달부터 일상에 가까운 방향으로 방역조치를 더 완화하겠다고 밝혔다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 5일 온라인 정례 브리핑에서 "추석연휴를 포함해 향후 4주간을 잘 넘겨서 적절한 수준에서 유행을 안정화시킬 수 있다면 10월부터는 좀 더 일상에 가까운 방향으로 거리두기를 조정하는 것이 가능해진다"면서 "정부는 그렇게 추진할 예정"이라고 말했다.

정부는 앞서 현행 거리두기(수도권 4단계, 비수도권 3단계) 조치를 내달 3일까지 4주간 재연장키로 결정한 바 있다.

손 반장은 "이번 거리두기 조정은 방역적 긴장감을 늦출 수 있는 상황이 아니라는 점을 고려해 단계 수준은 유지하되, 예방접종 중심으로 일부 방역조치를 조심스럽게 완화하고 있다"며 "현재의 방역상황과 예방접종 확대에 따른 기대효과, 그리고 추석연휴 등을 종합적으로 고려한 것"이라고 했다.

