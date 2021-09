[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대선후보 경선을 위한 선거관리위원회의 위원장을 맡은 정홍원 전 국무총리가 5일 당 지도부에 사의를 표명한 것으로 알려졌다. 지난달 26일 선관위원장에 임명된 지 열흘 만이다.

아직까지 사의가 최종 수리된 것은 아니어서 위원장으로 역할을 이어갈 가능성도 있다.

국민의힘 관계자는 "당 경선 여론조사에서 '역선택 방지' 조항 도입 여부를 두고 후보 간 갈등이 격화됨에 따라 (사의를) 말씀하신 것 같다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr