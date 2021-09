중국 라방서 3분만에 3000대 '완판'…갤럭시 Z플립3 인기

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자의 신형 폴더블 스마트폰인 '갤럭시 Z플립3'가 중국에서 진행된 라이브 커머스 방송에서 3분 만에 '완판' 기록을 세웠다.

5일 삼성전자에 따르면 이달 2일 중국 인기 라이브 커머스 호스트인 웨이야가 타오바오에서 진행한 방송에서 준비된 Z플립3 3000대가 생방송 시작 3분만에 완판됐다. 방송은 총 914만명이 시청했다. 또한 방송 하루 전인 지난 1일 웨이야가 온라인으로 연 Z플립3 톰브라운 에디션 언박싱 방송은 1950만명이 몰렸다.

중국 내에서 샤오미, 화웨이 등에 밀렸던 삼성전자는 폴더블폰 인기에 힘입어 반전을 꾀하고 있다. 이달부터 시작된 Z폴드3와 Z플립3의 사전예약 구매 대기자는 약 100만명에 달하는 것으로 집계됐다. 공식 출시일은 이달 10일이다. 가격은 Z폴드3 1만4999위안, Z플립3 7599위안이다.

한정판 톰브라운 에디션은 중국에서 이달 8일 오전 10시 8분에 판매된다. 톰브라운 에디션 중 Z폴드3의 가격은 2만5499위안, Z플립3는 1만6499위안이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr