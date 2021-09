통신3사 "PASS 본인 인증으로 편하게 국민지원금 신청"

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신3사는 코로나19 국민지원금 신청 시 통신3사의 휴대폰 본인인증 서비스를 이용할 수 있다고 5일 밝혔다.

국민의 약 88%가 1인당 25만원씩 지급받는 코로나19 상생 5차 재난지원금은 6일부터 지자체와 신용카드사 홈페이지를 통해 온라인으로 신청 가능하다. 휴대폰 본인인증 또는 공동인증서를 통한 본인 확인 절차를 거쳐야 하며 이 가운데 휴대폰 본인인증은 자신의 이동 전화번호로 문자 인증번호를 받거나 PASS 앱을 통해 손쉽게 이용할 수 있다.

문자 인증방식은 별도로 앱을 설치하지 않아도 쉽게 이용할 수 있어 스마트폰 활용이 익숙하지 않은 어르신 등의 디지털 취약계층도 쉽게 이용 가능하다.기존에 PASS 앱을 이용하는 국민이라면 생체 인증이나 6자리 핀(PIN) 번호 인증 등을 통해 보다 간편하게 본인 확인을 마칠 수 있다.

지난 8월 8일부터 2주간 진행된 18~49세 대상 코로나19 백신접종 사전 예약 신청에서는 통신3사가 제공하는 인증 서비스의 이용 횟수가 1200만 건을 넘어섰다.

통신3사는 2013년에 방송통신위원회로부터 본인확인기관으로 지정 받고 휴대폰 본인인증 서비스를 제공해왔다. 서비스의 보안성과 안정성, 접근성을 인정받아 현재 국내의 2만여 개 사이트에 적용돼 대다수의 국민들이 인증 수단으로 손쉽게 이용하고 있다.

통신3사는 "국민지원금 지급을 위한 예약 과정이 원활하게 진행될 수 있도록 만전을 기하며, 앞으로도 안전하고 편리한 인증 서비스를 제공해 국민 편익 증진에 기여하도록 최선을 다할 예정"이라고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr