경영실적 우수 지방공기업, 광주도시철도·부산도시공사 등 32곳 선정

행안부, 지난해 경영실적 우수한 지방공기업 발표

[아시아경제 임철영 기자] 지난해 코로나19로 인한 어려운 경영 환경에도 불구하고 새로운 성장 동력을 발굴하고 지역사회에 공헌하며 우수한 성과를 낸 지방공기업 32곳이 공개됐다.

5일 행정안전부는 '지방공기업정책위원회' 심의를 거쳐 전국 지방공기업을 대상으로 2020년 실적에 대한 경영평가를 실시한 결과를 발표했다.

평가대상은 272개(공사 67개, 공단 83개, 상수도 122개) 기관이며 평가지표는 지속가능경영, 경영성과, 사회적가치 등 3개 분야 20여 개의 세부지표가 활용됐다. 특히 세부지표에는 코로나19 대응지표를 도입해 코로나19 위기극복을 위한 지방공기업의 대응노력을 평가했다.

지방공기업의 평가결과 코로나19의 영향으로 재무관리 등 지속가능경영 분야는 85.45점이서 85.26점으로 지난해보다 소폭 하락했으나 일자리 창출, 재난 안전 등 사회적 가치 분야는 84.78점에서 85.71로 상승했다. 이는 코로나19에 따른 경영상황 악화에도 불구하고, 지역 소상공인 피해 회복 지원, 지역 소비·투자 확대 등 지방공기업의 적극적인 코로나19 위기극복 대응노력이 반영된 결과로 분석된다.

등급별로 살펴보면 ‘가’등급 32개(11.8%), ‘나’등급 68개(25.0%), ‘다’등급 140개(51.5%), ‘라’등급 24개(8.8%), ‘마’등급 8개(2.9%) 기관으로 나타났다.

이번 경영평가에서 상위 ‘가’ 등급을 부여받은 기관은 광주도시철도공사, 부산도시공사, 서울시농수산식품공사, 인천관광공사, 동해시시설관리공단 등 32개 기관이며 전체의 11.8%를 차지했다. 32개 기관은 행정안전부에서 평가한 기관 중 24개 기관, 도에서 평가한 기관 8개 기관이다.

이번 경영평가 결과에 따라 지방공사·공단 임직원의 평가급이 차등 지급되며 최하위 등급을 받은 기관의 임직원은 평가급을 지급받지 못하고, 기관장과 임원의 다음연도 연봉이 5~10% 삭감된다.

또한 행안부는 하위평가를 받은 기관 중 경영진단 대상기관 6개를 선정해 경영진단을 실시할 계획이다. 경영진단을 실시 후 그 결과에 따라 경영효율성 제고, 지속가능경영 전략 마련, 조직인사관리시스템 도입 등 경영개선을 유도할 예정이다.

이번 경영평가 결과는 지방공기업 경영정보공개시스템에 모두 공개되며, 지난해와 동일하게 주요 항목별 평가결과를 점수현황도표(스코어카드)로 11월 중 공표한다.

앞으로 행안부는 기관별 이력을 지속적으로 관리하고 정보공개를 강화해 지방공기업의 내실을 다져나갈 계획이다. 고규창 차관은 "코로나19와 같은 위기상황에서 지방공기업이 어느 때 보다 주민의 생활과 지역의 활력에 중요한 역할을 하고 있다"며 "지속적인 관리와 맞춤형 컨설팅 등을 통해 지방공기업의 경영효율성과 지역사회 기여도를 높여가겠다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr