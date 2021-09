"코로나19 사망자, 공식통계의 3배"

[아시아경제 조유진 기자] 코로나19로 목숨을 잃은 사람이 통계상 수치 보다 3배 이상 많다는 추산이 나왔다.

2일(현지시간) 영국 시사주간지 이코노미스트는 작년 1월부터 현재까지 전 세계 초과사망자가 1520만명으로 추산된다고 보도했다. 이는 공식 코로나19 사망자보다 약 3.3배 많은 수준이다.

세계보건기구(WHO) 집계 기준 이날까지 누적 코로나19 사망자는 452만6583명이다.

이코노미스트는 초과사망자 수 추산치 신뢰구간이 95% 신뢰수준에서 930만명~1810만명이라고 밝혔다.

초과사망자 수 참값이 95% 확률로 930만명과 1810만명 사이에 있단 의미다.

초과사망은 과거에 예상한 것보다 더 나온 사망을 말한다. 초과사망자엔 코로나19로 죽지는 않았으나 코로나19 때문에 병원에 가지 못하거나 치료받지 못해 사망한 경우 등도 포함된다.

대륙별로는 아프리카 지역 사망자가 공식 사망자와 차이가 가장 컸다. 아프리카는 공식 사망자가 19만6000여명인데 초과사망자가 85만~220만명으로 추산됐다.

아시아도 초과사망자 추산치가 340만~1200만명으로 공식 사망자(104만3000여명)와 차이가 아프리카 못지않았다.

이밖에 유럽(공식 사망자 118만9000여명·초과사망자 추산치 180만~190만명), 중남미(144만2000여명·200만~220만명), 북미(66만9000여명·77만~85만명) 순으로 초과사망자와 공식 사망자 간 차이가 컸다.

이코노미스트는 소수의 국가만 코로나19 대유행기 사망자가 이전 수년간보다 적었다고 설명했다.

대표적으로 뉴질랜드는 초과사망자 추산치가 -2500명~-2100명으로 공식 사망자(26명)보다 매우 적었다.

한국도 초과사망자 추산치가 -6200명~4300명으로 공식 사망자(2300여명)를 밑도는 경우가 있었다.

