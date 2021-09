송영길, ‘윤석열 고발사주 의혹’에 “묵과할 수 없는 국기문란”

[아시아경제 전진영 기자] 야권 대선주자인 윤석열 전 검찰총장의 ‘고발 사주 의혹’에 대해 송영길 더불어민주당 대표는 3일 “묵과할 수 없는 국기문란”이라며 국회 법제사법위원회를 바로 소집해 진상규명에 나서겠다고 밝혔다.

송 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “정치공작 윤석열 검찰게이트 사건을 우리 당에서는 법사위를 바로 소집해서 철저하게 규명해야 할 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “윤 전 총장은 이 의혹에 대해 직접 기자회견장에 나와 질문에 답하고 성실하게 의혹에 답변할 책임이 있다”며 “의혹이 해명이 안 되면 대통령 후보로 나올게 아니라 검찰에 불려가 피의자 조사를 받아야 될 사안”이라고 목소리를 높였다.

윤호중 원내대표도 “국정원과 기무사의 선거개입과 다를 바 없는 경악할만한 범죄”라고 강도높게 비판했다. 윤 원내대표는 “전두환 씨의 신군부 하나회와 비견되는 사건”이라며 “모든 수단을 강구해서 윤 전 총장의 청부 고발 정치개입 국기문란 사건의 진상을 규명하겠다”고 강조했다.

그는 “검찰이 진상조사에 착수했다고 하는데 검찰에만 맡겨둘 일이 아니라는 의견이 강하다”며 “고위공직자범죄수사처(공수처)가 즉각 나서야한다. 당 차원에서도 대응책을 즉각 강구하겠다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr