[아시아경제 박지환 기자] DL이앤씨는 2394억원 규모의 호계온천 주변지구 재개발정비사업을 수주했다고 3일 공시했다. 이는 최근 매출 대비 2.74%에 해당하는 규모이다.

