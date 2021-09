LS일렉트릭, 한수원 등과 부생수소 활용 부하대응 연료전지 시범사업 추진

[아시아경제 정현진 기자] LS일렉트릭이 한국수력원자력, SK가스, 두산퓨얼셀, 태광산업, 현대자동차와 함께 부생수소를 활용한 부하대응 연료전지 시범사업을 추진한다고 3일 밝혔다.

LS일렉트릭은 이날 한수원 등 5개 사와 비대면으로 '울산미포산단 부하대응 연료전지 시범사업 공동개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 향후 울산미포산단에서 발생하는 부생수소를 활용하는 연료전지 발전소 건설을 추진한다고 발표했다. 발전소 일부는 VPP 플랫폼과 연계해 계통한계가격(SMP), 연료비 등에 따라 발전량을 조절하는 부하대응 방식을 시범운영할 계획이다.

이번 사업에서 한수원은 REC 구입과 부하대응을 위한 VPP 실증 등을, LS일렉트릭, SK가스, 두산퓨얼셀, 태광산업, 현대자동차는 EPC 및 LTSA(장기유지보수계약) 수행, 부생수소 공급 등을 각각 담당하게 된다. LS일렉트릭은 태양광, ESS, 마이크로그리드 등 스마트에너지 분야에서의 사업수행 실적과 경험을 바탕으로 신재생에너지 분야에 적극 투자하고 있으며 이번 사업에서는 사업개발 주관, EPC 수행, PEMFC 발전시스템을 공급하는 역할을 맡았다고 설명했다.

협약을 맺은 6개 기업은 앞으로 이와 유사한 사업모델이 적용되는 신규 사업의 추진에도 함께 협력하기로 했다.

박용상 LS일렉트릭 사장은 "이번 협약을 통해 부생수소 활용 부하대응 연료전지 시범사업 성공사례를 만들고, 참여사 간 협력과 시너지를 극대화해 산단 및 수요처 중심의 분산형 에너지로서 연료전지사업 활성화로 이어지기를 기대한다"고 말했다.

