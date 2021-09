KT시즌, 서초시대 개막…장대진 "고객 만족할 콘텐츠 선보일 것"

신사옥 입주 첫날…임직원 타운홀 미팅

[아시아경제 차민영 기자] KT그룹의 미디어·콘텐츠 전략 핵심 축인 케이티시즌(KT시즌)이 서울 서초동에 둥지를 틀고 하반기 온라인동영상서비스(OTT) 서비스를 강화한다.

장대진 KT시즌 대표(사진)가 3일 서울 서초구 신사옥 입주 첫날 "고객이 만족할 만한 콘텐츠를 꾸준히 선보이겠다"며 올 하반기 '시즌' 방영 예정인 콘텐츠 라인업을 공표했다.

장 대표는 이날 오전 11시 임직원 타운홀 미팅을 갖고 전략방향과 비전도 공유할 계획이다. 신사옥에서는 콘텐츠 수급부터 마케팅, 서비스, 경영 등 전사 임직원이 근무한다.

지난달 공식 출범한 KT시즌은 KT그룹의 미디어·콘텐츠 전략을 총괄하는 KT스튜디오지니와 긴밀하게 협업한다. 지난 4월 서초동에 자리잡은 스튜디오지니와 지리적으로도 인접해 있다.

KT스튜디오지니가 제작한 오리지널 드라마도 출격 대기 중이다. 배우 윤계상과 고아성이 주연을 맡은 '크라임 퍼즐', 로맨스 웹드라마 '파트타임 멜로'도 각각 10월과 12월 순차 발표할 예정이다. 이에 앞서 OTT 독점 공개 콘텐츠 일환으로 공포 영화 '랑종'를 이달, 시즌이 기획·제작한 오리지널 영화 '어나더 레코드'도 10월 공개된다.

KT시즌은 KT그룹의 모바일미디어 사업부문을 별도법인으로 분사해 설립됐다. 지난달 초대 대표로 선임된 장대진 대표는 KT그룹에서 미디어·콘텐츠 전문가로 관련 사업을 지휘했다. 미래융합사업추진실에서 미래사업전략을 담당하고 OTT를 비롯한 뉴미디어 사업도 이끌었다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr