박범계 "'尹 고발청탁' 의혹조사, 검찰 전체 명예 걸려"

[아시아경제 김형민 기자] 박범계 법무부 장관이 윤석열 전 검찰총장이 있을 당시 대검찰청이 야당에 범여권 인사 고발을 청탁했다는 의혹에 대해 "검찰 전체의 명예가 걸린 사안"이라며 "가능한 한 신속히 조사됐으면 좋겠다"고 말했다.

박 장관은 3일 법무부 출근길에 기자들과 만나 이같이 말했다.

현재 박 장관은 대검 차원에서 이뤄지고 있는 진상조사를 예의주시하고 있다. 김오수 검찰총장은 전날 해당 의혹에 대한 감찰을 지시했다.

그는 "개인적으로 검토를 해봤는데 이 사건은 여러 법리 검토 필요성이 있고 법무부가 접근 가능한 범위 내에서 사실확인도 필요한 것 같다"며 "감찰관실이 검토 중인데 이는 감찰이 필요한지 여부를 판단하기 위한 것"이라고 했다.

이어 박 장관은 야당 측에 고발장을 건넨 것으로 알려진 손준성 대구고검 인권보호관(당시 대검 수사정보정책관)이 업무를 계속 하는 게 적절치 않다는 지적에 대해 "그래서 신속히 확인할 필요가 있는 것"이라고 말했다.

"의혹 사건을 보도한 매체가 추가 보도를 할 예정이라고 했는데, 이 진상규명에 협조하는 차원에서 혹시 보도할 것이 있으면 빠른 보도를 좀 부탁드린다"고도 했다.

한편 박 장관은 현 전자 감독 제도의 문제점과 향후 대책은 이날 오후 서울 서초동 서울고검 의정관에서 발표한다.

그는 "어제 서울 동부보호관찰소를 찾아 이 사건의 시작부터 끝까지를 담당했던 직원들과 한 시간 반 토론을 통해 문제점들을 파악했다"며 "제가 그 문제점들을 몇 가지 말씀드리고, 대안과 대책을 범죄예방정책국장과 교정본부장이 차례로 발표할 것"이라고 말했다.

