티몬, 경북투어패스 최대 48% 할인 판매…"관광시설·맛집 혜택"

[아시아경제 김보경 기자] 티몬이 오늘(3일)부터 다음달 14일까지 6주간 경상북도 여행 시 필수인 자유관광권 '경북투어패스'를 최대 84% 할인가에 판매한다.

경북투어패스는 모바일 바코드만 있으면 24~48시간 동안 경상북도 주요 관광시설과 할인가맹점 200여곳을 즐길 수 있는 자유이용권이다. 주변 제휴 맛집·카페·숙박·체험시설은 패스를 보여주면 최대 20% 할인을 받을 수 있는 전용 혜택을 제공한다.

경북투어패스는 기존의 패키지여행과는 다르게 여행자가 원하는 관광지를 직접 골라 즐길 수 있는 자유이용권으로, 지난해 6월 첫선을 보인 이후 누적 판매량 16만매 이상을 달성하며 큰 인기를 얻고 있다.

먼저 경북투어패스 상품 중 베스트셀러인 ▲경주신라 투어패스 48시간권을 최대 84% 할인가에 선보인다. 정상가 기준 5만1000원 상당의 패스를 대인 7900원, 소인 5400원에 판매한다. 대릉원, 동궁원, 동궁과월지, 양동마을 등 유네스코 세계문화유산에 등재된 한국 전통문화유산을 즐길 수 있다.

또한 안동하회마을, 봉정사 등을 구경할 수 있는 ▲안동 투어패스 48시간권도 2900원(소인기준)부터 판매한다. 독도전망대 케이블카 등을 관람할 수 있는 ▲울릉도 투어패스 24시간권은 7900원(소인기준), 48시간권은 9900원(소인기준)에 구매할 수 있다.

사용방법은 간단하다. 투어패스 결제 후 문자 또는 카카오톡으로 발송된 모바일 바코드를 관광시설의 매표소에 보여주고 입장하는 방식으로 이용하면 된다. 모바일 바코드 하단에 이용 가능한 관광지를 거리순 및 인기순으로 볼 수 있고 할인 쿠폰도 확인할 수 있다. 바코드를 처음 사용하는 시점부터 이용시간이 계산되며, 남아있는 시간은 모바일 바코드 페이지에서 확인할 수 있다.

한편 티몬은 9월 한 달간 '추석여행 할인전'을 열고 특가 항공권·렌터카·숙박 상품을 온라인 최저가 수준으로 선보이고 있다. 하나·국민카드로 결제 시 최대 10% 추가 할인을 지원하는 등 고객들의 실속있는 여행 준비를 돕는다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr