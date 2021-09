기보, 부산경제진흥원과 지역 창업기업 기술혁신 촉진 '맞손'

부산경제진흥원과 업무협약 체결

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 3일 부산지역 창업기업의 기술이전과 사업화 지원을 위해 부산경제진흥원(원장 직무대행 이준승, 이하 진흥원)과 '창업기업 기술혁신 촉진을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 기보와 진흥원이 유기적인 협조체제를 구축해 대학과 연구소가 보유한 우수기술을 창업기업이 이전받아 사업화 할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 진흥원이 기술력이 우수한 창업기업을 발굴해 기보에 추천하면 기보는 진흥원이 추천한 창업기업이 대학과 연구소 보유기술을 이전받을 수 있도록 기술중개활동을 수행하고 이전받은 기술의 사업화가 필요한 경우 기술평가와 기술금융을 지원한다.

또한 양 기관은 부산지역의 우수 창업자 발굴 협력과 공동지원 프로그램 운영 등 상호 교류를 통해 시너지를 창출하고, 기술혁신 기반의 창업생태계 조성을 위해 유기적인 협조체제를 구축해나갈 계획이다.

이은일 기보 부산지역본부장은 "이번 협약은 진흥원과의 협업을 통해 기보가 중점적으로 추진하고 있는 공공기술 이전·사업화를 확대할 수 있는 좋은 계기가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 중소벤처기업의 개방형 기술혁신 촉진과 기술창업 활성화를 지원해 부산지역 일자리 창출과 지역경제 발전에 기여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

