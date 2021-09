"중소벤처기업 정책 정보, 쉽게 알려드립니다"

중진공, 중소벤처기업 정책 뉴스레터 발간

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 정책 이슈, 지원 사업, 연구 성과, 지역 동향 등 중소벤처기업 정책 최신 정보를 담은 'KOSME정책ⓔ知(이지)' 뉴스레터를 발간한다고 3일 밝혔다.

KOSME정책이지의 주요 내용은 ▲최신 정책 이슈(Issue) ▲中企 지원사업 안내(Inside) ▲시의성 있는 연구보고서(Research) ▲지역경제 동향(Region) 등 4개의 대주제로 분류돼 있으며 격주로 발간할 예정이다.

지난달 31일 발행한 제1호에서는 '디지털 지구의 오아시스, 메타버스' 특집을 통해 최근 국내외에서 가장 뜨거운 이슈인 메타버스 기술의 개념과 기술동향, 정책 시사점 등을 다뤘다.

중진공은 향후 지역 현장거점을 활용해 규제자유특구, 지역주력산업 등과 관련된 최신 지역 정보를 신속하게 공유한다는 계획이다.

정병옥 중진공 정책연구실장은 "중소벤처기업 등 정책 수요자가 필요로 하는 최신 정책 정보에 대한 접근성을 높이고자 KOSME정책이지를 발간하게 됐다"면서 "기업 현장에 유용한 수요자 맞춤형 정책 정보를 신속하게 제공해 중소벤처기업 대표 소통 채널로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr