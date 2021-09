[e공시 눈에 띄네]코스닥-2일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ NHN한국사이버결제=케이엔피이노텍 외 6개사에 대한 350억 규모 채무보증 결정

◆ 세중=미공개 계약 상대와 912억 규모 소프트웨어 공급 계약 체결

◆ 대유=233억 규모 신규시설 투자 및 공장신설 결정

