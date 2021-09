미래에셋자산운용 TDF 수탁고 3조원 돌파

[아시아경제 황준호 기자] 미래에셋자산운용은 국내 운용사 최초로 TDF(타겟데이트펀드) 수탁고가 3조원을 돌파했다고 3일 밝혔다. 올해 2월 수탁고 2조원을 돌파한 지 반년 만이다.

금융투자협회에 따르면 지난달 31일 종가 기준 미래에셋 TDF는 3조 219억원이다. 올해 1조2799억원 증가했다.

미래에셋자산운용은 국내 TDF 시장 점유율 43.7%에 달하는 국내 최대 TDF 운용사이며 TDF 출시부터 글라이드패스를 자체 설계해 운용한, 국내 최초 TDF 독자 운용사다. 미래에셋 TDF는 글로벌 네트워크를 활용해 전세계 다양한 자산에 분산 투자한다. 특정 목표시점(Target Date)에 맞춰 투자자산 비중을 자동으로 조절해 준다.

미래에셋자산운용은 자산배분 TDF와 전략배분 TDF의 총 13가지 상품 라인업을 보유하고 있다. 자산배분 TDF는 주식, 채권, 부동산 및 원자재 등 다양한 자산에 분산 투자한다. 전략배분 TDF는 기본수익전략(시중금리+α 수익 추구), 시장중립전략(절대수익 추구), 멀티인컴전략(인컴 수익 추구), 자본수익전략(자산가격 상승 추구) 등에 돈을 넣는다. 8월말 기준 자산배분 TDF는 4801억원, 전략배분 TDF는 2조5418억원으로, 올해 각각 1554억원, 1조1245억원 증가했다.

미래에셋 TDF 중 규모가 가장 큰 펀드는 '미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁'이다. 펀드 규모는 8627억원에 달한다. 해당 펀드는 안정적이고 우수한 성과로 인기가 많다. 펀드는 2017년 3월 13일 설정 이후 8월말까지 수익률이 42.82%에 달하며, 최근 3년, 1년 수익률은 각각 29.32%, 12.70%다. 펀드는 올해 3,188억원 유입돼, 미래에셋 TDF 중 가장 많은 자금유입을 보였다.

자산배분 TDF 중 규모가 가장 큰 펀드는 '미래에셋자산배분TDF2025증권자투자신탁'이다. 펀드는 2535억원 규모로, 올해 567억원 자금이 유입됐다. 지난달 말 기준 최근 3년, 1년 수익률은 각각 29.82%, 11.80%다.

류경식 미래에셋자산운용 WM연금마케팅부문장(전무)는 "연금자산 운용에 익숙치 않은 투자자들이 투자자산 비중을 자동으로 조절해 주는 미래에셋 TDF에 관심이 많다"며 "미래에셋은 글로벌 네트워크를 활용해 투자자가 안심하고 투자할 수 있는 종합적인 연금솔루션을 제공하도록 노력하겠다"고 말했다.

