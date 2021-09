국민銀, 주담대 금리 0.15%p 인상…예적금 금리도 ↑

여수신 금리 모두 상향조정

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행이 기준금리 인상과 가계대출 총량 관리 상황을 반영해 여수신 금리를 모두 상향 조정했다. 주택담보대출과 전세자금대출 변동금리가 0.15%포인트씩 올라갔고 예·적금 금리도 0.15∼0.40%포인트 상향 조정됐다.

3일 금융권과 KB국민은행 홈페이지에 따르면 국민은행은 이날부터 주담대 변동금리(6개월주기 변동)의 우대금리를 0.15%포인트 축소했다. 대출 우대금리가 축소되면서 2.65∼4.15% 범위인 현재 주택담보대출 금리(대출기간 5년이상·아파트·신용 1등급)는 2.80∼4.30%로 상향조정됐고, 신규 전세자금대출 금리는 2.64∼3.84%에서 2.79∼3.99%로 높아졌다.

아울러 정기 예적금 금리도 일제히 인상됐다. 거치식예금과 시장성예금은 이날부터 인상분이 적용되고, MMDA와 적립식예금은 6일부터 적용된다. 정기예금 상품인 'KB그린 웨이브 1.5℃ 정기예금'의 경우 기본 금리가 0.55%에서 0.95%로 0.40% 올랐다. 일반 정기예금의 경우 계약기간에 따라 0.15~0.25%포인트씩 금리가 높아졌다. KB적립식 적금 역시 금리가 0.20∼0.25%포인트 올라갔다.

