이재명 "'검찰 쿠데타' 윤석열… 꼬리자르기·유체이탈로 못넘어가"

[아시아경제 김대현 기자] 여권 유력 대권주자인 이재명 경기지사가 '윤석열 검찰'의 여당 인사 '고발 사주' 의혹 보도와 관련해 "만일 사실이라면 검찰의 노골적 정치개입이고, 명백한 검찰 쿠데타 시도"라고 주장했다.

이 지사는 2일 자신의 페이스북에 글을 올려 "검찰총장이 검찰권력을 사유화하고 이를 무기로 정권을 흔드는 것도 모자라 정치개입과 보복수사까지 기획한 것이자, 부인에 대한 보도를 막으려 정치공작을 벌였다는 의미"라고 비판했다.

그는 윤 전 총장을 향해 "겉으론 '사람에게 충성하지 않는다'고 말했지만, 검찰 전체를 본인에게 충성하는 조직으로 전락시킨 것"이라며 "법무부는 당장 진상조사에 나서야 한다. 경우에 따라 국정조사든 공수처 수사든 모든 수단을 동원해 진실을 명명백백 밝혀야 한다"고 촉구했다.

이 지사는 "윤석열 후보도 직접 소명해야 한다. 어설픈 꼬리 자르기나 물타기, 유체이탈 화법으로 어물쩍 넘어갈 사안이 아니다"라며 "검찰과 국민의힘에도 경고한다. 국민은 진실 은폐·왜곡 시도를 결코 용납하지 않을 것"이라고 덧붙였다.

