허리케인 아이다, 美 북동부 일대도 강타…뉴욕·뉴저지주 등 비상사태 선언

[아시아경제 김형민 기자] 허리케인 아이다가 지난달 미 남부 루이지애나주를 휩쓴 데 이어 이번엔 뉴욕시를 포함해 뉴욕·뉴저지주 등 미 북동부 일대를 강타했다.

1일(현지시간) 미국 현지 외신들에 따르면 빌 더블라지오 뉴욕시장은 이날 밤 도시 전역에 기록적 폭우가 예상된다면서 시 일대에 비상사태를 선언했다.

시 당국은 이날 밤부터 다음날 오전 5시까지 뉴욕시 도로와 고속도로에서 비상 교통수단 외 차량 통행을 금지한다. 이날 밤 맨해튼 자치구 내 센트럴파크에는 시간당 3.1인치(약 79㎜)가 넘는 비가 쏟아졌고 뉴욕 라과디아 공항, 존 F. 케네디(JFK) 공항에서는 수백편에 달하는 항공 일정이 취소됐다.

더블라지오 시장은 사회망서비스(SNS) 트위터를 통해 "구급대원들과 긴급사태 대응 인력이 자기 역할을 할 수 있도록 오늘 밤에는 거리에 나오지 말아달라"면서 "이런 폭우 속에서 운전하지 말고 집 안에 머물러달라"고 당부했다.

필 머피 뉴저지 주지사와 캐시 호컬 뉴욕 주지사도 이날 밤부터 주 일대에 비상사태를 선포하는 등 주 단위 대응에 나섰다.

머피 뉴저지 주지사는 트위터에 "8만1740건의 정전이 보고됐다"면서 아이다로 인한 최신 피해 현황을 공개했다.

뉴저지주 뉴어크 공항에 이날 오후 8시부터 9시까지 시간당 3.2인치(약 80㎜)가 넘는 비가 내리자 공항 측은 모든 항공편의 운항이 일시 중단했다.

허리케인 아이다는 지난달 27일 카리브해에서 열대폭풍으로 발생한 뒤 허리케인으로 크게 발달해 루이지애나주와 미시시피주를 덮쳐 최소 4명이 사망하는 인명 피해를 냈다.

