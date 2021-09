[아시아경제 장세희 기자]

◆과장급

▶조세정책과장 변광욱 ▶조세특례제도과장 박상영 ▶법인세제과장 배정훈 ▶재산세제과장 이재면 ▶부가가치세제과장 이주현 ▶산업관세과장 정형 ▶계약정책과장 조규산

