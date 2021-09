[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 호남지방통계청(청장 김대호)은 2일 전남도 강진군 병영면 표본조사구에서 농업통계 담당 직원들의 통계전문성 및 역량 강화를 위해 '2021년 농업면적조사 경진대회'를 개최했다.

이번 경진대회는 농업통계 업무를 담당하고 있는 직원들을 대상으로 현장조사 능력을 평가하고, 그 결과를 바탕으로 수준별 맞춤형 역량 강화 프로젝트를 추진하기 위해 실시되었다.

대회에는 각 부서에서 선발된 20여 명의 직원들이 참여했으며, 평가항목은 작물 식별, 작물별 재배면적·경작가능면적 측정 등으로 구성됐다.

이날 김 호남지방통계청장은 대회에 참가한 직원들을 격려하고 농업부문 통계조사에 대한 이해도를 높이기 위해 현장을 방문하여 경진대회에 함께 참여했다.

