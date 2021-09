[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 농가당 60만원씩, 총 56억원 농어민 공익수당을 추석 전에 지급한다고 2일 밝혔다.

지난해 처음으로 도입된 농어민 공익수당은 올해 양봉농가와 어가에게도 확대됐다.

농어민 공익수당은 전액 완주사랑상품권으로 지급된다.

대상은 관내 9370개의 농어가다.

박성일 완주군수는 “농업인구 고령화와 어려운 환경 속에서도 묵묵히 농촌을 지키고 있는 농어업인에게 감사드린다”며 “농업의 공익적 가치가 확대되고, 지속 가능한 농업농촌이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr