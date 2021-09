[아시아경제 주상돈 기자] 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 3일 오전 크리스토퍼 델 코소 주한미국 대사대리를 접견했다.

여 본부장은 한미 관계가 특히 지난 5월 한미 정상회담을 계기로 전기를 맞았다고 평가하며 "주한미국대사관에 한미 간의 협력을 확대·발전하기 위한 적극적인 조정자 역할을 해달라"고 당부했다.

양측은 글로벌 통상환경 변화 하 글로벌 이슈의 공동 해결을 위해 공급망과 기술, 디지털 규범, 백신 등의 분야에서 중점적으로 협력할 필요가 있다는데 공감했다.

특히 여 본부장은 "다양한 채널을 통해 한미 간 협력 논의가 진행 중인 만큼 긴밀히 소통해나가기를 기대한다"고 강조했다.

