'선거법 위반 혐의' 오세훈 "파이시티 '안 된 사업'으로 기억…경찰 무리한 압색"

시의회 시정 질의서 답변

[아시아경제 임철영 기자] 파이시티 사업과 관련해 공직선거법 위반 혐의로 수사를 받게 된 오세훈 시장이 '좌초된 사업이라 인허가가 나지 않았던 것으로 착각했다'는 취지의 해명을 내놨다. 파이시티 사업은 오 시장 과거 오 시장 재임 시절 인허가가 난 이후 사업이 무산됐다.

2일 오 시장은 서울시의회 시정질문에서 파이시티 사업 관련 질의를 받고 이 같이 밝혔다. 더불어민주당 소속 서윤기 시의회 의원이 "2008년 8월 서울시에서 도시계획위원회를 열어 파이시티 사업 관련 오피스텔 허가를 했는 데 전혀 기억을 못할 수가 있느냐"고 지적하자 오 시장은 "경찰 압수수색 이후 어떤 서류를 가져갔는지 보고 받고 생각을 더듬어 이야기를 들어보니 조금 기억이 났는데 그 사업은 결국 좌초해 무산됐다"고 답변했다.

이어 오 시장은 서울시장 보궐선거 기간 문제가 된 자신의 발언은 당시 파이시티 사업에 대한 기억의 착오 때문이라고 강조했다. 오 시장은 "저에게는 파이시티는 안 된 사업이라고 남아 있는 것"이라며"이전 임기에 인허가가 나갔고 기업체가 자금난에 허덕이다가 도산한 것으로 돼 있다"고 말했다.

그러면서 지난달 31일 경찰이 무리하게 압수수색을 했다고 반발했다. 오 시장은 "토론회 당시에는 기억이 안 났으며 이후 일부 기억이 난다고 답변했다. 경찰이 사전에 서울시에 조회만 해도 되는 사항인데 굳이 압수수색을 한 것은 이해가 안 된다"고 덧붙였다.

또한 오 시장은 "당시 부하직원으로 일했던 시청 공무원이 처벌 받고 부정 처리한 것이 발견됐다고 기억 못할 리 없는데 아무도 처벌 받은 사람이 없다"고 덧붙였다.

문제의 발언은 지난 4월 5일 서울시장 보궐선거 전 4월 5일 후보자 토론회에서 나왔다. 그는 당시 "제 기억에 파이시티는 임기 중에 인허가한 사안이 아닌 걸로 기억한다"고 말했다. 이에 안진걸 민생경제연구소 소장 등 시민단체 관계자들이 해당 발언을 두고 공직선거법상 허위사실 공표에 해당한다면서 고발 했다. 경찰은 고발사건을 수사하기 위해 지난달 31일 서울시청 별관을 7시간 이상 압수수색했다.

오 시장의 해명을 청취한 서 의원은 "사실 앞에 겸손해야 한다"고 꼬집었다. 서 의원은 "수조원대 파이시티 사업은 온갖 비리로 MB 정권 시절 최측근을 비롯해 본인의 최측근도 실형을 살았는데 기억을 못했다는 게 말이 되느냐"면서 "기억 앞에 겸손하라 말을 했는데 사실 앞에 겸손해야 한다"고 강조했다.

서울시의회는 이날 시정질문에 앞서 코로나19 방역 예산 등을 담은 2차 추가경정예산안을 통과시켰다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr