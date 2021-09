농협은행 "코로나19, 소상공인 사장님을 지원해 드립니다"

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인을 지원하기 위해 다음달 31일까지 2개월 간 '사업잘되는~ NH패키지!'이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 이벤트는 NH스마트뱅킹·NH농협카드·NH모바일브랜치·NH소상공인파트너 앱 이벤트 페이지에서 진행하며, 개인사업자 전용 상품인 '사업잘되는NH통장' 가입 고객이 해당 계좌를 결제 계좌로 등록한 'SOHO다사로이카드'로 이벤트 기간 중 10만원 이상(누적) 결제 시 응모할 수 있다.

이벤트 응모고객 전원에게 10만원 캐시백을 제공하고(단, 6개월이상 당행 신용카드 결제이력이 없는 경우), 100명을 추첨해 주유상품권(10만원)과 ‘NH소상공인파트너’ 3년 이용권(약 18만원 상당)을 제공한다.

농협은행 공식 SNS(페이스북, 인스타그램) 채널을 팔로우 한 후 해당 이벤트 페이지를 필수 해시태그(#사업잘되는NH통장, #소상공인응원해요, #SOHO다사로이카드, #NH소상공인파트너)와 함께 본인 SNS에 공유하고 ‘참여 완료’라는 댓글을 남긴 고객 중 총 50명을 추첨해 파리바게트 모바일상품권(5000원)을 제공한다.

'사업잘되는NH통장'은 공동인증서와 신분증만 있으면 사업자등록증 제출없이 NH스마트뱅킹에서 간편하게 가입할 수 있으며, 개인사업자 전용 'SOHO다사로이카드'는 전월 실적조건 없이 전 가맹점에서 할인 혜택을 받을 수 있는 카드로, 농협카드 홈페이지 및 모바일 농협카드 앱에서 비대면 발급이 가능하다.

고명환 디지털마케팅부 고명환 부장은 “코로나19 장기화로 인해 어려움을 겪고 있는 소상공인 자영업자들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 이번 이벤트를 기획했다”며, “다양한 인센티브 제공을 통해 대한민국의 모든 자영업자를 응원하겠다”고 말했다.

