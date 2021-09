광주 북구, 추석 명절 기간 '주민생활안정 종합대책' 추진

2개 분야 10개 과제 구성

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 추석 명절 기간 동안 2개 분야 10개 과제로 구성된 ‘주민생활안정 종합대책’을 추진한다고 2일 밝혔다.

오는 22일까지 특별 방역주간으로 정하고 다수의 주민이 모이는 대규모 점포, 전통시장, 문화·체육시설에 대한 방역수칙 준수 여부를 점검하는 등 코로나19 확산 방지 활동을 펼친다.

철저한 방역체계를 유지하기 위해 내부적으로 방역대응 비상체계를 구축해 연휴기간에도 방역에 공백이 발생하지 않도록 적극 대응한다.

재난대책본부를 통해 연휴기간 방역에 공백이 발생하지 않도록 적극 대응하고 각종 안전사고와 기상변화에 즉각 대처할 수 있도록 비상 근무체계도 유지한다.

긴급 의료서비스 지원을 위해 코로나19 선별진료소를 정상 운영하고 6곳의 당직 의료기관과 약국을 지정·운영한다.

교통안전대책반을 편성해 명절 당일 국립5·18민주묘지와 영락공원 일원의 원활한 교통흐름을 유도한다.

일제 대청소, 노상적치물 정비와 더불어 연휴 5일 중 3일은 생활쓰레기를 수거해 쾌적한 생활환경을 조성한다.

문인 북구청장은 “코로나19로 엄중한 시기인 만큼 주민과 귀성객 모두가 안전한 명절을 보낼 수 있도록 종합대책 추진에 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 북구는 연휴기간에 발생할 수 있는 주민 불편사항 해소를 위해 직원 210여 명으로 구성된 종합상황실을 운영할 계획이다.

