우리금융, 청소년 진로·진학지원 프로그램 참여자 모집

중학교 3학년부터 고등학교 2학년 대상

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융그룹 우리다문화장학재단은 청소년들을 위한 진로·진학지원 프로그램 참여자를 모집한다고 2일 밝혔다. 우리다문화장학재단은 2012년 우리은행 등 우리금융그룹 그룹사가 200억원을 출연해 설립한 공익재단이다.

이번 프로그램은 청소년을 대상으로 진로 설계 및 진학을 위한 맞춤형 정보 제공과 1:1 대입 컨설팅 등을 지원한다. 외부 교육컨설팅 전문 업체와 협업해 체계적이고 전문적인 지원을 할 예정이며, 우리다문화장학재단이 모든 비용을 부담한다.

입문과정에서는 진로 탐색 특강을 통해 진학 및 취업 등 진로 선택을 위한 정보를 제공하고 심화과정부터는 대입편과 취업편으로 나눠 선택한 진로에 대해 구체적인 정보와 교육을 제공한다. 마지막으로 실전과정에서는 성공적인 대입을 위한 1:1 입시 컨설팅과 취업 역량을 성장시킬 수 있는 맞춤형 프로그램을 지원한다.

신청대상은 중학교 3학년부터 고등학교 2학년까지다. 다문화는 물론 비다문화 청소년 및 학교 밖 청소년도 신청 가능하다. 이달 말까지 우리다문화장학재단 홈페이지를 통해 총 300명을 선발할 계획이다.

우리다문화장학재단 관계자는 “청소년 눈높이에 맞춰 제공되는 정보와 교육을 통해 자신의 진로를 찾고 꿈을 성장시키는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

