티엘아이 "타법인 출자증권 처분 추진 검토중, 결정 사항은 없어"

[아시아경제 이선애 기자] 티엘아이 티엘아이 062860 | 코스닥 증권정보 현재가 7,480 전일대비 110 등락률 -1.45% 거래량 11,333 전일가 7,590 2021.09.02 13:56 장중(20분지연) 관련기사 거래소 "티엘아이, 윈팩 출자증권 처분설" 조회공시티엘아이 "투자주의 환기 지정…내부회계 통제활동 강화할 것"티엘아이, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.02% close 는 한국거래소가 요구했던 타법인 출자증권 처분 추진설에 대해 “최초 답변 이후 삼일회계법인 등과 외부자문용역 계약을 체결, 검토중에 있으나 아직까지 구체적으로 결정된 사항이 없다”라고 2일 답변을 재공시했다.

회사 측은 “향후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하도록 하겠다”라고 설명했다.

