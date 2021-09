김승원 ‘GSGG’ 논란에 “박병석 의장에게 사죄드린다”

[아시아경제 전진영 기자] ‘GSGG’ 논란에 휩싸인 김승원 더불어민주당 의원이 2일 박병석 국회의장과 지지자들을 향해 사과했다. 김 의원은 앞서 언론중재법 본회의 상정 문제와 관련, 박 의장을 거명하며 욕설을 연상시키는 ‘GSGG’라는 표현을 써 논란이 됐다.

김 의원은 이날 오전 페이스북을 통해 “박 의장님. 다시 한번 사죄의 말씀드린다. 의장님의 따끔한 질책 마음 속 깊이 새기고 좋은 정치하는 김승원이 되겠다”며 이같이 말했다.

그는 “조선일보 고발을 시작으로 미디어바우처법 발의, 가짜뉴스 피해구제법 등 제가 가는 길에 함께 해주신 많은 지지자분들, 그리고 소중한 국민 한분 한분께도 사죄의 말씀을 드린다”며 “지난 수개월간 제 머릿속에는 온통 언론의 허위보도로 피해를 입은 피해자들 생각뿐이었다”고 했다.

이어 “가짜뉴스 피해구제법을 추진하면서 언론피해자들이 피를 토하는 심정으로 쓰신 ‘언론에 당해 봤어?’ 라는 책도 읽으며 피해자분들에게 감정을 많이 이입했다. 10여 년간 급격히 변한 미디어 환경, 그 환경에 맞는 언론피해구제법을 만들고 싶었다”며 “180석을 가진 여당의 초선 국회의원, 제 자신은 나약하고 무기력했다. 그것이 저를 서두르게 했고 어리석음에 빠지게 했다”고 해명했다.

그러면서 “저는 더 인내하고 더 노력해야 했다. 동료 의원들과, 국민들과 함께 해야 했다. 성급하고 어리석었다”며 “늘 ‘내가 틀릴 수 있다’고 생각하겠다. 쓰고 말하기 전에 다시 한 번 생각하겠다”고 덧붙였다.

