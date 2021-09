마크 카니 유엔 기후특사 "금융권 빅테크 과대평가…조심스럽게 접근해야"

[아시아경제 송승섭 기자]금융시장에 출현한 빅테크 기업의 가치가 과대평가될 수 있다는 경고가 나왔다.

영란은행(BOE) 총재를 역임한 마크 카니 유엔 기후변화 특사는 2일 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 열린 ‘세계경제연구원-신한금융그룹 국제컨퍼런스’에서 “빅테크로의 패러다임 변화가 밸류에이션(가치평가)의 과대평가로 이어질 수 있다”고 경고했다.

카니 교수는 “금융혁신의 중요성은 모두가 인정하고 있다”면서도 “1980~1990년대 나타난 금융혁신을 보면 혁신이 금융시장의 불안정을 야기했기 때문에 조심스럽게 접근해야 한다”고 주장했다.

또 혁신금융을 표방하는 핀테크 기업에도 기존 금융권과 똑같은 규제를 적용해야 한다고 역설했다. 카니 특사는 “IT 기업이 금융시장에 진출한다면 자본을 비롯해 여러 조건에서 똑같은 규제를 받아야 한다”며 “그렇지 않다면 불공정한 시장이 조성될 수 있다”고 분석했다.

이어 “IT기업이 소비자와 직접 대면하게 될지는 확실하지 않다”면서 “신용공급이나 리스크 관리까지 IT 기업이 직접 할 것인지 혹은 금융에 의존하게 될 것인지는 불확실하다”고 전망했다.

기후변화에 대해서는 은행과 보험업종의 역할이 중요하다고 봤다. 카니 특사는 “탄소중립과 에너지 인프라 구축에는 막대한 자본이 필요하다”며 “민간자본을 기후변화 대응에 활용할 수 있도록 하는 게 목표”라고 언급했다. 그러면서 “저탄소 경제로의 전환 과정에서 발생하는 리스크도 관리할 것”이라고 밝혔다.

2050년까지 탄소배출 목표를 실행하는 게 가능할지 묻는 말에는 “2030년과 2040년으로 문제 해결을 미룬다면 기온상승 억제 목표를 달성할 수 없다”며 “향후 10년이 중요한데 기후변화에 대한 본격적인 대처가 뒤늦은 감이 있다”고 지적했다.

다만 “과거만 하더라도 기후변화 공시 의무가 상당히 부실했는데 신한금융지주 그룹 등에서 자발적으로 공시 의무를 적극 지지해주고 있다”며 “탄소중립 달성을 위한 의자와 정책적 노력, 자금원이 필요하다”고 평가했다.

