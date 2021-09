BNK경제硏 "수소경제 생태계 구축에 적극 나서야"

[아시아경제 김효진 기자] BNK금융그룹 소속 BNK경제연구원은 2일 '수소경제의 미래와 동남권 대응과제' 연구보고서에서 "탄소경제에서 수소경제로의 이행 흐름은 피할 수 없는 물결이므로 수소경제가 지역의 신성장 동력으로 자리매김할 수 있도록 생태계 구축에 적극 나서야 한다"고 제언했다.

연구원은 또 "수소경제에 관한 일관성 있는 정책 추진을 위해 정부, 지자체, 유관기관 등의 의지와 노력이 중요하다"고 지적하고 "생산ㆍ저장ㆍ운송ㆍ활용을 아우르는 수소경제 밸류체인의 조성에는 높은 수준의 기술혁신이 요구되는 만큼 산학연 협력체계 구축을 위한 방안 마련에 나서야 한다"고 강조했다.

연구원은 수소경제가 개인의 생활, 사회 인프라, 경제 구조 등 국가의 미래상을 완전히 바꿔 놓을 것으로 예측했다. 연구원은 아울러 수많은 개인이 일상생활에서 수소승용차 및 가정용 연료전지를 사용하고 교통환경은 수소택시, 수소버스, 수소트럭 등 청정 인프라를 중심으로 변모할 것이라고 내다봤다.

이와 함께 에너지 자립과 수급 안정화, 온실가스 감축 및 신성장 동력 확보 등의 직간접 효과로 국가 경제 발전에도 수소경제가 기여할 것으로 전망했다.

연구원은 "특히 수소 모빌리티 생산 거점권역인 동남권 제조업의 퀀텀점프가 기대된다"면서 "수소차, 수소선박, 수소열차, 수소드론, 수소굴삭기 등의 생산 기술혁신은 자동차, 조선, 기계 등 지역 주력산업의 새로운 성장동력이 될 것"이라고 분석했다.

연구원은 이어 "올해 정부가 선정한 수소전문기업 11개 중 4개사가 동남권에 입지하고 있는 만큼 향후 더 많은 동남권 기업들이 수소전문기업으로 선정되고 성장경로를 밟아나갈 수 있도록 지자체에서 인센티브, 보조금, 인력지원 등을 확대해 나가야 할 것"이라고 조언했다.

정영두 연구원장은 "수소경제는 성장 초기단계이므로 기술혁신 및 인프라 확충에 상당한 투자가 필요하다"며 "장기적인 관점에서 발전 로드맵을 마련하고 추진과정을 모니터링 해야 할 것"이라고 말했다.

