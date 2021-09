NS홈쇼핑, '2021 온라인 경북농식품산업대전' 특별 생방송 진행

3일 오전 11시30분부터 180분간, 경북 우수 농식품 판매

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 3일 오전 11시30분부터 오후 2시30분까지 180분간 '2021온라인 경북농식품산업대전' 특별 생방송을 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 특별 생방송은 9월11일부터 30일까지 진행되는 '2021온라인 경북농식품산업대전'의 일환으로 진행된다. '경북농식품산업대전'은 지역 업체가 생산하는 우수한 농식품을 한자리에 모아 홍보·전시·판매하고 지역의 농업정책과 최신 식품 트렌드를 한눈에 접할 수 있는 대표 농식품 전시 행사다.

NS홈쇼핑은 2019년 지역의 우수 농·특산물을 발굴하고 TV 홈쇼핑을 통한 판로개척 및 마케팅 활성화를 위해 경상북도와 업무협약을 체결한 후 매년 '경북농식품산업대전'에 참여하고 있다. 2019년 사과와 안동참마로 1억2000만원의 매출을 기록한 데 이어 지난해에는 '경북 데일리 홍로사과', '문경오미자 당절임 세트', '올케어 흑마늘 진액'을 방송해 4억8400만원의 매출을 기록, 전년보다 4배 이상 판매하는 성과를 거뒀다.

NS홈쇼핑은 3일 오전 11시30분 '경북 데일리 특등급 홍로사과'를 방송한다. 특등급 홍로사과 6㎏(3㎏×2박스)을 3만3900원에 판매하며 ARS 또는 앱 주문 시 10% 할인된다.

오전 12시30분에는 '남영양농협 햇고춧가루'를 방송한다. 2021년 수매한 100% 영양산 건고추로 생산한 햇고춧가루다. '햇고춧가루' 500g들이 4봉으로 총 2㎏에 6만5900원이다. ARS 또는 앱 주문 시 4천원 할인된다.

오후 1시30분에는 '상주 중화농협 샤인머스캣'을 방송한다. 샤인머스캣은 망고맛과 비슷해 망고포도라고 불리는 청포도 품종이다. 이날 판매하는 샤인머스캣은 경북 상주시를 대표하는 브랜드 '명실상주' 상품으로 하우스가 아닌 노지재배로 더욱 좋은 맛을 자랑한다. 샤인머스캣 총 2㎏을 4만9900원에 판매하며 ARS 또는 앱 주문 시 10% 할인된다.

이완희 NS홈쇼핑 상품개발본부 본부장은 "추석을 앞두고 경상북도와 함께 농민에게 효과적인 판로를 제공하고 고객에게 알찬 혜택을 드리는 특별 생방송을 마련했다"며 "2021 온라인 경북농식품산업대전의 성공개최를 응원하며, 생산자와 소비자를 더욱 가깝게 연결하는 기회가 되기를 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr