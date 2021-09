대신증권, 철광석 레버리지 ETN 신규상장

'대신 2X 철광석 선물 ETN(H)' 1종 상장…철광석 레버리지 투자 상품

SGX에 상장되어 거래되는 철광석 선물의 일일 등락률 2배 추종

[아시아경제 송화정 기자]대신증권이 철광석 선물 상장지수증권(ETN) 1종을 출시하며 ETN 라인업을 강화한다.

대신증권은 철광석 선물의 방향성 투자에 활용할 수 있는 레버리지형 ETN 상품 '대신 2X 철광석 선물 ETN(H)'을 신규 상장한다고 2일 밝혔다.

대신 2X 철광석 선물 ETN(H)은 9~10월 성수기를 앞둔 철광석의 수요 회복 기대감을 반영해 만든 상품이다. 이 상품은 싱가폴증권거래소(SGX)에 상장돼 있는 철광석 선물 'iEdge SGX Iron Ore Futures Leverage (2X) Index (Total Return)'의 일간 수익률을 2배 추종한다.

만기는 3년이며 연 2.1%의 제비용이 발생한다. 이 상품은 환헤지형 상품으로 환율 변동이 수익률에 영향을 미치지 않는다. ETN 상품 관련 문의사항은 대신증권 고객감동센터에서 확인할 수 있다.

최대경 대신증권 멀티운용본부장은 “투자자들에게 다양한 대체투자 수단을 제공하기 위해 이 상품을 기획했다”며 “최근 철광석 가격이 반등하며 변동성이 증가하는 만큼 신규 상장하는 ETN를 활용해 투자자들이 수익창출의 기회를 얻기 바란다”고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr