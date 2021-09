신한은행, 이달 26일까지 ‘신한가족만원나눔기부’ 공모사업 접수

임직원 급여에서 기부한 재원 통해 연 2회 나눔 공모사업 실시

[아시아경제 박선미 기자] 신한은행은 임직원 기부 프로그램인 ‘신한가족만원나눔기부’ 사업의 하반기 공모접수를 9월 26일까지 신청받는다고 2일 밝혔다.

‘신한가족만원나눔기부’는 2012년부터 신한은행과 노동조합의 노사합의를 통해 임직원이 매월 급여에서 1만원씩 기부한 재원 72억원으로 사회소외계층을 지원하는 사업으로 상·하반기에 걸쳐 연간 2회 나눔 공모사업을 진행하는 임직원 기부 프로그램이다.

이번 하반기 나눔 공모사업은 사회적 관심과 지원이 필요한 노인, 장애인, 다문화 가정을 대상으로 ▲생계 ▲자립 ▲교육 ▲의료 관련 도움을 줄 수 있는 사회공헌 사업에 총 3억원을 지원한다.

공모접수는 네이버 해피빈 ‘신한가족만원나눔기부’ 캠페인 페이지에서 가능하며 사업계획서를 접수하면 추후 선정위원회 심사를 통해 3억원 이내에서 단체별 최대 1000만원까지 지원을 받는다. 또한 캠페인 페이지에서 캠페인 내용을 확인하거나 따뜻한 댓글을 남긴 네티즌들에게는 공익단체에 기부할 수 있는 기부콩을 제공한다.

‘신한가족만원나눔기부’ 공모사업은 올해로 10주년을 맞이했다. 지금까지 나눔 공모사업을 통해 후원한 공익단체는 1004개로 약 61억원이 전달됐다.

신한은행 관계자는 “'신한가족만원나눔기부'를 변함없이 지속할 수 있었던 원동력은 신한은행과 노동조합의 사회공헌에 대한 깊은 공감과 책임이 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 지역사회 곳곳에 따뜻한 손길이 닿을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

