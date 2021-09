내년 '성범죄·아동학대' 등 국민참여예산 1414억원…21.1%↑

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 내년도 예산안에 총 1414억원의 국민참여예산을 편성했다. 올해보다 21.1%(247억원) 늘어난 규모다. 주로 성범죄, 아동학대, 청년정책, 자연재해 등 국민 체감도가 높은 사업들이 선정됐다.

2일 기획재정부에 따르면 내년 예산안에 포함된 국민참여예산 관련 사업은 71개다. 올해보다 8개 늘었다. 국민참여예산은 예산편성 과정에서 예산국민참여단을 통해 취합된 국민 의견을 반영하는 제도로, 추후 사업 구체화 등 과정에서도 국민이 참여하게 된다.

내년 국민참여예산에는 국민의 생명·안전·인권보호와 관련된 사업이 다수 포함됐다. 코로나19, 건축물 안전사고, 아동학대 등 사회적으로 관심을 모았던 이슈에 대응하기 위해 음압구급차 보강, 기존 건축물 화재안전성능 보강 지원, 아동학대 대응체계 전문성 강화 등 사업이 포함됐다.

외에도 4차 산업혁명 직업체험관 설치, 온국민평생배움터 구축, 인터넷피해상담센터 구축 등 국민 삶의 질 향상을 위한 사업 등이 포함됐다.

기재부는 "국회 예산안 심의 과정에 적극 대응해 국민의 의견이 충실히 반영되도록 노력하겠다"며 "최종 확정된 참여예산 사업은 내실있게 운영될 수 있도록 각 부처에 차질 없는 집행을 독려해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

