아프간 손 뗀 바이든, 우크라이나엔 안보지원 약속

[아시아경제 이현우 기자] 아프가니스탄에서 철군을 완료하며 손을 뗀 조 바이든 미국 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담에서 추가 안보지원을 약속했다. 전날 아프간 철군 완료와 관련한 대국민성명에서 밝혔듯 미국의 핵심 안보이익이 걸린 중국과 러시아와의 경쟁에 더욱 집중할 것이란 기조를 다시금 강조한 행보로 풀이된다.

1일(현지시간) 바이든 대통령 젤렌스키 대통령과 백악관 회담을 갖고 우크라이나에 대한 미국의 안보지원 약속을 강조했다. 바이든 대통령은 모두발언에서 "미국은 러시아의 공격에 직면해 우크라이나의 주권과 영토적 통합성에 계속 확고히 전념할 것"이라고 밝혔다.

양국 정상이 회담 후 발표한 공동성명에서 미국은 이번 회담을 계기로 우크라이나에 대전차 방어시스템 등 6000만달러(약 695억원) 규모의 추가적인 안보지원을 하기로 했다. 미국은 이미 올해 우크라이나에 4억달러 이상 규모의 안보지원을 한 것으로 집계됐다. 이와 함께 4500만달러 규모의 인도적 지원도 할 것이라 밝혔다.

원래 두 정상간 회담은 7월말 추진되기로 결정됐지만, 이후 아프간 철군 문제 등이 겹쳐지면서 계속 미뤄져왔다. 바이든 대통령이 아프간 철군을 완료하자마자 우크라이나 정상과 회담을 가진 것은 아프간 철군결정을 옹호하며 강조한 중국과 러시아 견제에 집중하기 위한 행보로 풀이된다.

앞서 전날 바이든 대통령은 대국민 성명에서 "중국과의 심각한 경쟁, 러시아와 핵확산 방지, 사이버 공격 등 새로운 도전들과 맞서야한다"며 아프간 철군의 가장 중대한 이유로 중국과 러시아 견제 필요성을 들었다.

젤렌스키 대통령은 이날 두 정상간 비공개 회담에서 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입 지원을 다시금 요청하는 한편, 러시아와 독일을 잇는 천연가스 수송관 '노르트 스트림-2'에 대한 반대입장을 전달한 것으로 관측됐다.

