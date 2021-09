내년 공무원 인건비 41.3조… 올해보다 1.1조↑

[아시아경제 박준이 기자] 내년 공무원 인건비가 41조원에 달하는 것으로 나타났다.

1일 기획재정부에 따르면 내년 중앙정부 공무원 인건비 예산은 올해(40조2000억원)보다 1조1000억원(2.7%) 증가한 41조3000억원으로 편성됐다.

이는 문재인 정부가 출범한 2017년(33조4000억원)과 비교하면 7조9000억원(23.7%) 늘어난 것이다.

앞서 정부는 코로나 사태로 어려움을 겪는 민간 고용시장 상황 등을 고려해 내년 예산안에 공무원 임금 인상률을 1.4%로 반영하고 고위공무원단 임금을 4년 연속 동결했으나, 공무원 수 자체가 늘어난 영향으로 인건비가 급증한 것으로 보인다.

정부조직관리시스템에 따르면 지난해 말 문재인 정부의 국가직 공무원 정원은 73만5909명으로, 박근혜 정부 말(63만1380명)과 비교하면 10만4529명이 증가했다.

여기에 올해(8345명)와 내년 충원 예정치(5815명)를 더하면 5년 간 약 12만 명의 공무원이 늘어나게 된다.

