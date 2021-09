北에서 온 풍산개 곰이와 원래 있던 마루 사이에서 태어난 풍산개 7마리 잘 자라

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 1일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "석달 전 마루와 곰이 사이에서 태어난 풍산개 새끼 7마리가 모두 튼튼하게 자랐다"고 밝혔다.

문 대통령은 "많은 분들이 보내주신 의견에 따라 이름을 아름, 다운, 강산, 봄, 여름, 가을, 겨울로 지었다"면서 "가장 귀엽고 활발할 때이다. 이번에도 희망하는 지자체들이 있다면 두 마리씩 분양하겠다"고 말했다.

앞서 문 대통령은 2018년 평양 남북정상회담 당시 김정은 국무위원장으로부터 선물 받은 풍산개 곰이가 새끼를 낳았다는 소식을 지난 7월3일 SNS에 전한 바 있다.

북에서 온 풍산개 곰이와 원래 데리고 있던 풍산개 마루 사이에서 7마리가 태어났다는 내용이다.

