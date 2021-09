[아시아경제 박준이 기자] 코오롱글로벌 코오롱글로벌 003070 | 코스피 증권정보 현재가 23,800 전일대비 850 등락률 +3.70% 거래량 152,575 전일가 22,950 2021.09.01 15:30 장마감 관련기사 [특징주]코오롱글로벌, 밸류에이션 프리미엄 기대 '7% 강세'[클릭 e종목]코오롱글로벌, 확보된 성장 "새로운 기업가치 평가 시급"코오롱글로벌, 곡반정동 명당 2단지 지역주택조합에 350억원 규모 채무 보증 close 은 원홀딩스 주식회사에 대한 1250억원 규모의 채무보증을 결정했다고 1일 공시했다. 이는 지난해 말 연결 기준 대비 25.70%에 해당한다.

