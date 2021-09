카메라타전남 ‘현대음악 시리즈 Contemporary Music Series 2021’ 공연

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] ㈔ 카메라타전남은 ‘현대음악 시리즈 2021’이 오는 7일 오후 7시 30분에 빛고을시민문화관에서 열린다고 1일 밝혔다.

이날 광주문화재단의 지역문화예술육성지원사업 공모를 통해 제작된 이 공연은 작곡가 정현수의 초연 작품을 시작으로 볼프 페라리의 오보에 협주곡, 로셀라 스피노사의 바이올린 협주곡 그리고 스트라빈스키의 둠바르톤 옥스까지 총 4곡을 연주한다.

이날 공연은 그동안 접하기 어려웠던 현대 관현악곡과 협주곡들로 구성되여 관객들로 하여금 낯설면서도 감동적인 현대곡의 매력을 느낄 수 있는 기회가 될 것이다.

지휘자 박인욱을 필두로 작곡가 정현수, 바이올리니스트 이혜정, 오보이스트 조정현이 함께한다.

카메라타전남은 ‘현대음악 시리즈’를 통해 매년 다양한 현대음악 작품들을 연주하고 있으며, 앞으로도 고전주의부터 현대음악까지 다양하고 폭넓은 레퍼토리를 선보일 계획이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr