전남경찰, 해안경계 강화 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남경찰청은 지난달 31일 가거도 민간어선 선장과 함께 ‘해안경계 강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 업무협약은 해상에서 발생한 밀입국, 의아선박 출현 등 상황 발생 시 원활한 정보교환 및 상황처리를 위해 긴급 연락망 구축 및 해안 지형순찰, 가거경비대 자체 훈련 시 조업업무에 지장이 없는 범위 내에서 어선 등 장비를 지원’을 내용으로 하고 있다.

또 가거경비대는 현재 운영 중인 체력단련실을 어민들에게 개방하여 삶의 질 향상을 위해 적극 지원하기로 했다.

김기갑 가거경비대장은 “밀입국 및 의아선박 출현 시 육안으로 모니터링하기에는 한계가 있다며 긴급연락망 구축의 필요성에 따라 이번 협약식을 추진하게 됐다”고 말했다.

김성민 선장 대표는 “해상에서 발생하는 각종 상황 시 가거경비대와 긴밀히 협조하고 홍보 또한 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

