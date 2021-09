기아, 8월 21만7204대 판매…친환경차 첫 月 1만대 판매 돌파

HEV·EV 등 친환경차 1만349대 판매

[아시아경제 유제훈 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,800 전일대비 700 등락률 +0.82% 거래량 1,577,059 전일가 85,100 2021.09.01 15:30 장마감 관련기사 [타볼레오]앞태·옆태·뒤태도…근육맨으로 돌아온 '올 뉴 스포티지'삼성증권 "당분간 박스피, 테마에 주목"기아도 無파업 임단협, 파업 위기 넘긴 완성차 업계 close 는 지난 8월 21만7024대를 판매했다고 1일 밝혔다. 이는 전년 동월 대비 0.1% 증가한 수치다.

국내시장의 경우 6.6% 늘어난 4만1003대가 판매됐다. 가장 많이 판매된 차량은 스포티지로 신차효과에 힘입어 전년 대비 346.4% 증가한 6571대가 판매됐다. 지난 7월 출시한 5세대 스포티지 판매량은 6549대다.

승용모델은 K5 4368대, K8 3170대, K3 1829대, 레이 1814대 등 총 1만3838대가 판매됐으며 레저용자동차(RV) 모델은 카니발 5611대, 쏘렌토 3974대, 셀토스 2724대 등 2만3355대가 판매됐다.

친환경차 부문에선 지난달 출시한 전용 전기차 EV6가 1910대 판매되는 등 총 1만349대가 팔려 사상 처음으로 월간 내수 판매 1만대를 돌파했다.

해외시장에선 반도체 수급 차질 등의 여파로 1.4% 줄어든 17만6201대를 기록했다. 차종별론 스포티지가 2만5817대 판매되며 해외 판매 최대 모델이 됐고, 셀토스(1만7837대)와 리오(1만7769대)가 뒤를 이었다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr