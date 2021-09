진주시, 3차 공공일자리 1000명 투입 … 진주형 일자리 창출

코로나19 백신 예방접종 및 생활 방역 지원



올해 1차 1000명, 2차 780명, 3차 1000명

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 코로나19 장기화로 경제적 어려움을 겪고 있는 실직자와 취업 취약계층 등의 시민 1000명을 선발해 1일부터 예방접종·생활방역 지원 등 3차 공공일자리 사업을 시작한다고 밝혔다.

진주시는 올해 공공일자리 사업으로 1차(1월~6월) 1000여명, 2차(5월~8월) 780여명 규모의 진주형 일자리를 제공한 데 이어, 9월부터 12월까지 3차 공공일자리 사업에 44억 7200만원을 투입해 1000개의 일자리를 지원한다.

이번 사업은 사업개시일 현재 만 18세 이상에서 만 65세 미만의 근로 능력이 있는 시민을 대상으로 했다.

코로나19 등으로 실직·폐업을 경험한 자를 포함한 취업 취약계층, 휴업자, 무급휴직자, 특수형태 고용, 프리랜서 등 경제적인 어려움을 호소하는 시민을 위해 가산점을 부여하는 등 경제 상황을 고려해 선발했다.

12월까지 추진되는 3차 공공일자리 사업은 ▲백신 예방접종 지원에 30명 ▲전통시장, 버스터미널 등 공공시설 및 보건소, 읍면동 지역방역사업에 419명을 4개월간 우선 투입하고 ▲문화 체육 공공시설의 휴식공간 개선 및 꽃 거리 조성 등 지역특성화사업에 99명 ▲깨끗한 환경조성, 농촌 경제 활동 지원, 행정지원 등에 452명을 3개월간 투입하며 다양한 분야의 일자리를 발굴했다.

참여자는 근무유형에 따라 3∼4개월 동안 하루 4~6시간 근무를 하게 되고, 급여는 시간당 8720원의 임금과 1일 여비(교통비, 간식비) 5000원과 주휴·연차수당이 추가로 지급된다.

조규일 진주시장은 “1, 2차 진주형 공공일자리 사업 제공으로 코로나19로 어려움을 겪고 있는 취업 취약계층의 생계 안정에 큰 도움이 되었던 것으로 파악하고 있다”고 말했다.

조 시장은 “이번 3차 진주형 공공일자리 제공으로 전 시민 백신 접종지원과 지역방역 등 코로나19로부터 시민의 건강을 지키고 가정경제에 도움이 되기를 희망한다”고 밝혔다.

