한국정보통신진흥협회, 'AI 코리아 2021'서 디지털전환 교육 진행

[아시아경제 구은모 기자] 한국정보통신진흥협회(KAIT)는 1일부터 3일간 부산 벡스코에서 열리는 ‘AI 코리아 2021(AI KOREA 2021)’ 전시회에 참여해 ‘2021 디지털 전환 교육 지원사업’을 진행한다고 밝혔다.

디지털 전환 무료 교육은 중소기업, 소상공인, 비영리기관의 디지털 경쟁력을 높이고 신규 서비스를 창출할 수 있도록 지원하는 것으로, 자세한 내용은 디지털 전환 교육 홈페이지를 통해 확인이 가능하다.

AI 코리아 2021 행사는 부산시가 주최하고, 부산정보문화진흥원과 벡스코가 공동 주관하는 것으로, 'AI 도시 부산'을 위한 성장 견인 동력을 확보하기 위해 산·학·관의 4차 산업기술과 네트워크의 장으로 열린다.

오는 3일까지 열리는 이번 전시회는 부산시가 스마트시티와 블록체인특구 사업에 이어 인공지능 분야 중심도시로 발돋움하기 위해 마련했다. 전시회는 AI 기술관, 부산 AI 특별관, 교육관, 블록체인 특별관 등으로 꾸며졌다.

