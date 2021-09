깨끗한나라, G마켓·옥션 '한가위 빅세일'…최대 35% 할인

[아시아경제 김종화 기자] 깨끗한나라가 민족 대명절인 추석을 맞아 1일부터 G마켓·옥션이 진행하는 '한가위 빅세일'에 참여해 최대 35% 할인 행사를 진행한다.

한가위 빅세일 행사는 온라인 쇼핑몰 G마켓, 옥션에서 추석 명절을 기념해 운영하는 연중행사로, 회당 평균 6200만 명 이상의 소비자가 방문하는 대규모 할인 행사다.

할인 품목은 기저귀, 생리대, 화장지, 물티슈 등 10종으로 순수한면 ZERO, 건강한 순수한면, 보솜이 리얼코튼 원더, 보솜이 액션핏앤모션, 깨끗한나라 물티슈 페퍼민트 등 인기 브랜드로 구성된다. 신제품인 데일리 키친타올과 리뉴얼 출시한 깨끗한나라 화장지 제품도 다양하게 만나볼 수 있다.

깨끗한나라는 프로모션 기간 동안 풍성한 혜택을 제공한다. G마켓·옥션 회원이라면 누구나 한가위 빅세일에서 사용할 수 있는 쿠폰을 다운로드 받을 수 있으며, 깨끗한나라 화장지, 물티슈, 생리대, 기저귀 등의 대표 브랜드에서 추가적으로 제공하는 중복쿠폰을 다운로드해 함께 사용하면 최대 35% 할인된 가격으로 제품을 구매할 수 있다.

깨끗한나라 관계자는 "다가오는 추석 명절을 맞아 고객에게 풍성한 혜택을 드리기 위해 할인 프로모션을 진행하게 됐다"면서 "깨끗한나라의 제품과 함께 건강한 한가위 보내시길 바란다"고 말했다.

이번 한가위 빅세일은 오는 14일까지 진행되며 자세한 내용은 깨끗한나라 공식 SNS 또는 네이버 브랜드 검색 서비스를 통해 확인 가능하다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr