전주시의회 서윤근 의원, 장애인복지시설 종사자 처우개선 촉구

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시의회 서윤근 의원(우아1·2동, 호성동)은 전주지역 장애인복지시설 종사자에 대한 지원 필요성을 강조했다.

서 의원은 1일 제384회 임시회 1차 본회의 5분 자유발언을 통해 “한국장애인주간보호협회의 전국 시·도별 지자체 인력지원 현황을 보면 전북과 전주시는 지자체 인력지원이 전국 최하위 수준”이라며 “이런 상황 속에 장애인주간보호시설 사회복지 종사자들은 시설장이 되지 않는 한 만년 ‘일반직 3급’에 머물러야만 하는 상황”이라고 지적했다.

이어 서 의원은 “보건복지부 인건비 지원기준에서 제시하고 있는 직책보조비, 대체인력, 시간외수당 등은 전주에서는 먼 나라의 얘기로만 존재한다”고 진단했다.

서 의원은 “용인시의 경우 시간외수당 등의 처우개선비를 넘어 장기근속자 유급 안식휴가제를 도입했고, 경기도는 관련 지원 조례를 제정해 시행하고 있다”며 “전주시 역시, 중장기 계획을 수립해 이용자와 종사자 모두가 만족할 수 있는 ‘지속 가능한 복지도시 전주’를 만들어가야 할 것”이라고 주장했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr