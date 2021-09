코스피·코스닥 소폭 등락 지속…외국인·기관 '팔자'

[아시아경제 이선애 기자] 1일 국내 증시가 하락 출발한 후 소폭의 등락을 보이고 있다.

코스피 지수는 3.60P 내린 3195.67으로 출발(0.11%↓)했다. 코스닥 지수는 0.24P 내린 1038.09으로 장을 시작(0.02%↓)했다. 오전 10시53분 현재 코스피는 0.13% 하락한 3195.00, 코스닥은 0.07% 오른 1039.04를 기록중이다.

개인만 순매수중이다. 개인은 코스피와 코스닥 양 시장서 각각 1520억원, 1386억원가량을 사들이고 있다. 외국인과 기관은 모두 매도 우위다. 외국인은 양 시장서 570억원, 846억원가량 순매도중이다. 기관 역시 양 시장서 885억원, 393억원가량 매도 우위다.

코스피 약세업종은 화학업(-0.87%), 의약품업(-0.84%), 전기전자업(-0.68%)이며, 강세업종은 통신업(+2.39%), 기계업(+1.17%), 의료정밀업(+0.75%)이다. 코스닥 강세업종은 운송장비·부품업(+4.48%), 통신서비스업(+1.12%), 컴퓨터서비스업(+0.76%)이며, 약세업종은 유통업(-0.98%), 일반전기전자업(-0.92%), 디지털컨텐츠업(-0.82%)이다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "미국 증시가 부진한 경제지표 여파로 약세를 보이기도 하는 등 보합권 등락을 보인점은 전일 한국 증시의 강한 상승에 따른 매출 출회 가능성을 높일 것으로 보인다"면서 "한국 증시 또한 이러한 경향을 보일 수 있다는 점을 생각하면 하락 출할 후 개별 기업들 중심으로 매출 소화 과정을 보일 것으로 전망된다"고 전했다.

한편 31일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 39.11포인트(0.11%) 하락한 3만5360.73으로 장을 마쳤다. 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 0.13% 내린 4522.68에 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.04% 떨어진 1만5259.24를 기록했다. 두 지수는 전날 신고점을 나란히 경신한 이후 하루 만에 소폭 내렸다. 반면 중소형주 위주의 러셀 2000 지수는 0.34% 상승한 2273.77을 기록했다.

투자자들은 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장이 연내 테이퍼링(자산매입 축소) 가능성을 언급하면서도 고용 지표를 좀 더 지켜봐야 한다고 언급한 점을 근거로 이번 주 후반 발표되는 고용보고서에 관심을 집중하고 있다. 월스트리트저널이 집계한 이코노미스트들의 8월 비농업 고용 예상치는 72만 명 증가로 전달의 94만3천 명보다 줄었을 것으로 예상된다. 지표가 둔화하면 테이퍼링 시점이 늦춰질 수 있다는 전망이 강화될 것으로 보인다. 만약 지표가 예상보다 강하면 테이퍼링 시점도 빨라질 수 있다.

뉴욕증시 전문가들은 이날 조정에도 여전히 경기 회복 모멘텀이 살아 있어 주가 상승세가 지지를 받고 있다고 진단했다.

UBS의 마크 해펠레 글로벌 자산관리 담당 최고투자책임자(CIO)는 "경제 재개와 회복 모멘텀이 여전히 살아 있으며 주가가 추가 상승할 것으로 본다"라며 "S&P500지수의 상승세는 탄탄한 실적 성장으로 뒷받침되고 있다"고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr