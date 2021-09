트러스톤자산운용, 13년만에 CIO 교체…이원선 전무 선임

[아시아경제 이민지 기자] 트러스톤자산운용이 13년만에 주식운용부문 최고투자책임자(CIO)를 교체했다고 1일 밝혔다. 그동안 CIO와 최고경영자(CEO)를 겸직해왔던 황성택 사장은 CIO 자리에서 물러난다.

트러스톤자산운용은 리서치센터장인 이원선 전무를 새로운 CIO에 임명했다. 대우경제연구소 출신인 이 CIO는 토러스증권 재직 당시 국내 첫 여성 리서치센터장 기록을 세웠고 2014년부터 트러스톤자산운용 리서치센터를 이끌어왔다. 이 CIO는 국내 퀀트 애널리스트 1세대로서 국내 주식시장 퀀트 분석의 근간을 마련했다는 평가를 받고 있다.

이 CIO는 “트러스톤의 장점인 탁월한 인하우스 리서치팀의 능력을 더욱 강화해 지속가능하고 안정적인 수익률을 창출할 수 있는 시스템을 구축하겠다”며 “퀀트 분석을 바탕으로 한 포트폴리오 및 자산배분 전략 수립에 강점을 살려 퇴직연금운용 명가로 거듭나겠다”고 밝혔다.

13년 만에 CIO에서 물러나는 황성택 사장은 장기경영전략 및 해외영업에 집중하고 최근 트러스톤의 주력상품으로 급부상하고 있는 ESG펀드 운용 관련업무에 힘을 보탤 계획이다.

