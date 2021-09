개선된 은행 자본건전성…총자본비율 15.65%로 상승

3월 말 15.36% 대비 0.29%P 상승

[아시아경제 박선미 기자] 국내은행의 자본비율이 코로나19 확산에도 불구하고 순이익 시현 등으로 상승세를 유지해 자본건전성 개선 평가를 받고 있다.

1일 금융감독원에 따르면 6월 말 기준 국내은행의 BIS 기준 총자본비율은 15.65%를 기록했다. 지난 3월 말 15.36% 대비 0.29%포인트 상승했다. 보통주자본비율, 기본자본비율 역시 각각 13.15%, 14.29%로 집계돼 3월 말 대비 0.27%포인트, 0.34%포인트 높아졌다.

대출자산 등 위험가중자산 증가에도 불구하고 순이익 확대, 증자, 신종자본증권 발행 등으로 자본이 더 큰 폭으로 증가한 영향이다.

금융지주 중에서는 하나금융지주 총자본비율이 16.54%로 가장 높았고 JB지주가 13.47%로 가장 낮았다. 은행 중에서는 카카오뱅크가 19.89%로 가장 높았고 제주은행(19.61%), 씨티은행(19.26%), KB국민은행(18.92%), 신한은행(18.74%) 순이었다. 반면 케이뱅크가 10.91%로 가장 낮았다.

6월말 현재 모든 국내은행이 규제비율(자본보전완충자본 및 D-SIB 추가자본 포함)을 상회하고 있다. 금감원 관계자는 "코로나19 델타변이 바이러스 확산 등 불확실성이 지속되고 있다"며 "충분한 손실흡수능력을 유지하면서 안정적으로 실물경제에 대한 자금공급기능을 수행할 수 있도록 건전한 자본관리를 유도할 방침"이라고 전했다.

